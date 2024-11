Har du de her ting i bilen? De hjælper dig, når Danmark er hvid

Onsdag vågnede mange bilister op til glatte veje, og det kunne ses i trafikken, hvor der flere steder i morgentrafikken var problemer med uheld.

Det er givetvis kommet bag på mange, samtidig med at værksteder rundt om melder om op mod 14 dages ventetid på at få skiftet til vinterdæk. Men det er ikke vinterdæk, der sikrer, at du på bedst mulig vis kommer sikkert frem, når sneen daler, frosten sætter ind og vejene bliver glatte.

LB Forsikring kommer i en pressemeddelelse med en række gode råd og opfordring, inden man kører ud på de glatte veje, som du kan læse i faktaboksen herunder.