Har du pengesedler, der bliver ugyldige? Tjek det her

31. maj 2025 er det slut med at betale med 1.000 kronesedler, en udmelding der kom tilbage i november 2023. Nationalbanken lancerer mandag en kampagne, der skal sikre, at borgere, der endnu ikke har brugt eller indsat pengene, husker det.

- Borgerne har været gode til at aflevere 1000-kronesedler i banken eller bruge dem til at betale med, men vi har ikke fået mange sedler fra de ældre seddelserier ind. Derfor har vi i kampagnen valgt at sætte særligt fokus på de ældre seddelserier, forklarer Camilla Penn, der er chef for Sekretariat og Kommunikation i Nationalbanken.



Alle danskere over 15 år kan se frem til - i løbet af september at modtage et informationsbrev enten via Digital Post eller i den fysiske postkasse, hvis man er fritaget for Digital Post. 1000-kronesedlerne udfases, fordi danskernes betalingsvaner har ændret sig, så der ikke længere er brug for 1000-kronesedlen til betalinger.



Siden beslutningen blev offentliggjort i november sidste år, er der indløbet 15,4 milliarder kroner af de 21 milliarder kroner i 1000-kronesedler, der var i cirkulation. Dermed er næsten tre ud af fire 1000-kronesedler blevet brugt til at betale med eller er indleveret i banken.