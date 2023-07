Har holdt øje med fjernvarmesagen: Nu vil Konkurrencestyrelsen have overblik over arbejdsklausuler

Hvert år sendes udbud for skønsmæssigt 380 milliarder kroner i offentligt udbud.

En aktindsigt foretaget af TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende viser, at Kontrolenheden ved Odense Kommune f.eks. kun kontrollerer arbejdsklausulerne hos Assens, Kerteminde, Nyborg, Svendborg, Ærø og Høje Taastrup kommune.

Kontrolenheden oplyser, at de fynske kommuner anvender enslydende arbejdsklausuler. Høje Taastrup Kommune har selv udarbejdet deres arbejdsklausul, men selve forpligtelsen har samme indhold som den fælles fynske arbejdsklausul.

Herudover har Odense Kommunes Kontrolenhed samarbejdsaftale med følgende kommunale selskaber i Odense: Fjernvarme Fyn, Odense Letbane, Odense Renovation og Vandcenter Syd.

Odense Havn har ikke hidtil haft nogen aftale med Kontrolenheden, men en aftale er på vej nu, oplyser selskabet adm. direktør Carsten Aa.

Region Syddanmark har søgt privat assistance hos firmaet Bureau Veritas til at kontrollere regionens arbejdsklausuler.

- Vores undersøgelse skal afdække, om arbejdsklausuler bliver brugt tilfredsstillende ud fra et politisk perspektiv. Vores forventning er, at de bliver brugt i vidt omfang, men vi er usikre på, hvordan de bliver brugt, og hvordan der bliver fulgt op på dem i praksis, siger Kenneth Skov Jensen.

FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation, havde et ønske om at arbejdsklausuler kom med i udbudsloven, da den blev vedtaget sidste år, men i stedet valgte erhvervsminister Simon Kollerup at få Konkurrencestyrelsen til at undersøge området.

Ventes klar sidst på året

Undersøgelsen skal også undersøge, om arbejdsgiverside og fagbevægelsen synes, at arbejdsklausulerne fungerer hensigtsmæssigt, og arbejdsmarkedets parter har selv været med til at tilrettelægge undersøgelsens design.

Har Konkurrencestyrelsen nogen fornemmelse af, at arbejdsklausuler i det offentlige er med til at skræmme private virksomheder fra at byde?

- Det ved vi ikke. Det er klart, hvis en arbejdsklausul skræmmer en væk, så er det formentlig fordi, man enten ikke har tænkt sig at overholde den, eller kan overholde den, siger Kenneth Skov Jensen.

Han forventer, at Forbruger og Konkurrencestyrelsen er færdig med sit arbejde sidst på året. Undersøgelsen vil blive afleveret til regeringen og den arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger ud fra undersøgelsen..