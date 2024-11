Her er fem fradrag, som du bør huske at tjekke

Er du blevet gift eller skilt for nylig? Har du købt eller solgt dit hus? Eller har du over 12 km til dit nye arbejde? Så bør du nok tjekke ekstra grundigt efter, når du fra 12. november kan gå ind og rette i din forskudsopgørelse for det kommende år.

Det er nemlig fra i morgen af, at du bør indberette det, hvis der er sket ændringer i dit liv og økonomi. På den måde undgår du skattesmæk ved årsopgørelsen i 2025, og du betaler den rette skat hver måned.

På skats hjemmeside har de også lavet en guide, som du kan tage som en test, for at se hvilke fradrag, der kan være relevante for dig.

Her får du derudover en liste over nogle fradrag, som du kan overveje, om du bør registrere.