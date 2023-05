Honorarsjusk: Myndighed strammer tonen overfor vrangvillige læger

Skal tilbagebetale 1,3 millioner

De øvrige sager har samarbejdsudvalgene anonymiseret herunder også en sag mod en kvindelig læge, der er pålagt at tilbagebetale 1,3 millioner kroner for ukorrekte oplysninger om e-konsultationer, årskontroller og laboratorieundersøgelser.

Hun blev efterfølgende frataget sit ydernummer, selv om hun allerede havde lukket sin praksis, og nu kun kan arbejde som læge i en praksis, hun ikke selv ejer.

Det mener hun selv, var en alt for hård afgørelse, og lægeforeningen PLO er enig.

Regionerne ønsker dog ikke, at læger kan lukke eller afhænde deres praksis under verserende sager og dermed slippe for sanktioner for derefter at søge et nyt ydernummer, når sagen er overstået og åbne igen.

I en tredje sag blev et lægehus pålagt at tilbagebetale 11.744 kroner for 230 ydelser, som en ansat i klinikken tilsyneladende skulle have modtaget. Men hun var slet ikke patient i lægehuset.

Landssamarbejdsudvalget valgte, at man ikke ville straffe lægehuset yderligere, da det allerede var udelukket fra at praktisere og klinikken var solgt.

I alt har de praktiserende lægers landsamarbejdsudvalg behandlet 14 sager det seneste år, og i en lang række tilfælde har udvalget nu skærpet tonen overfor vrangvillige læger, der enten ikke svarer på de spørgsmål, udvalget stiller eller sørger for at fremsende den nødvendige dokumentation.

I et enkelt tilfælde har man givet en advarsel, i andre tilfælde har man indskærpet, at det manglende samarbejde kan få negativ indflydelse på sagens udfald.

Hvem skal betale regningen?

Både hos de praktiserende læger og speciallægerne, der har haft tre sager i udvalget, er der problemer med at finde ud af, hvornår patienterne selv skal betale, og hvornår regningen skal betales af det offentlige.

Et privat alkohol-behandlingscenter sendte regningen for patienter på 600.000 kroner videre til regionen, men det var i strid med overenskomsten, så den regning skal man nu selv betale.

En speciallæge fik både patienten til at betale og sendte derefter regningen videre til regionen, men den går ikke.

Heller ikke selv om lægen i sin redegørelse oplyser, at han har kendskab til andre speciallæger, der gør det samme.

I afgørelsen understreger Specialsamarbejdsudvalget, at man ser alvorligt på sammenblanding af privat og offentlig betaling og fremadrettet vil uddele sanktioner.

Det har udvalget gjort i to andre sager.

En øre-, næse-, halslæge der har brugt forkerte ydelseskoder skal tilbagebetale 700.000 kroner og betale en bod på 10.000 kroner. Det sker efter andre tilfælde bl.a. en episode, hvor lægen ifølge honoraropgørelsen foretog et indgreb, hvor han 89 gange samme dag gennemskar trommehinden hos en patient.

Opdager speciallægernes samarbejdsudvalg nye uregelmæssigheder, vil udvalget påbegynde en sag om udelukkelse af lægen fra overenskomsten, fremgår det

Tilsvarende har en psykolog indgået en tilbagebetalingsaftale på 1,3 millioner kroner og accepteret en bod på 50.000 kroner. Han blev anmeldt til regionen af en kollega.

I den mildere ende er en sag, der vedrører en regning på 54,72 kroner for en negativ corona-test. Her bemærker landssamarbejdsudvalget for praktiserende læger, at man gerne ser en bagatelgrænse for, hvilke sager, man skal beskæftige sig med.