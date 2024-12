I fremtiden kan der vanke flere bøder: Regeringen vil stramme færdselslov

OB tog kærester med til Miraklet i Madrid: - Det var helt uhørt

Inden OB i 1994 helt sensationelt vandt 2-0 i Madrid, havde de tabt den første kamp i Odense 3-2. Selvom klubben udadtil gav det indtryk, at man stadig øjnede en mulighed for at gå videre i UEFA Cuppen, så vidste de, at chancerne for at vinde i Madrid var mikroskopiske. Derfor gjorde klubben en undtagelse. Koner og kærester blev inviteret med til Madrid, så man kunne få en god og hyggelig klubtur til Spanien.

