Venstres ældreordfører: Frihed skal være til både ældre og kommuner

Mindre bureaukrati og mere valgfrihed er ord, der falder i Venstres smag. Og ældreordfører Jane Heitmann erklærer sig da også "nysgerrig".

- Vi har ventet længe på, at der skulle komme noget. Fra Venstres side har vi tidligere foreslået 98 ægte frikommuner. Så hvis det er den sti, regeringen er på vej nedad, så er det kun glædeligt, siger hun.

Ingen tumultagtige jubelscener

Ældreordføreren afholder sig dog fra at bryde ud i tumultagtige jubelscener. For hun frygter, at der i højere grad er tale om at sætte kommunerne fri til at mindske retten til frit valg for de ældre selv.

- Det skal ikke betyde, at man giver kommunerne mulighed for at nedlægge borgernes frie valg og fjerne retten til frit at vælge madlavning, pleje og rengøring.