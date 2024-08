Kollektiv trafik får livline - her er regeringens plan

Busrute efter busrute bliver nedlagt i hele Danmark. Det er ikke holdbart, hvis landet skal hænge sammen ifølge regeringen.

Regeringen vil løse problemerne med bestillingsbusser og ved at få flere frivillige bag rattet, der vil køre naboer frem og tilbage i lokalområdet. Det er en del af et samlet udspil til gavn for landdistrikterne, som forventes præsenteret i sin helhed i næste uge.

- Vi kommer med udspillet til at skabe et Danmark i bedre geografisk balance. En væsentlig del af det er muligheder for transport, fordi der i dag er for dårlige muligheder for transport, hvis man bor uden for en større by, siger minister for by og land Morten Dahlin (V).