Landstræner om Søren Kragh-afbud: Har spillet med åbne kort

Ikke kørt VM siden 2017

Søren Kragh Andersen var ellers udset til at være et af de danske topnavne i VM-løbet, der bliver kørt på en kuperet rute i Australien.

Sammen med Jakob Fuglsang, Magnus Cort og Mattias Skjelmose blev han allerede udtaget midt i august. Dermed kunne de fire esser forsøge at time formen til VM-løbet 25. september.

Men tilskuere og tv-seere må altså kigge langt efter Kragh, der ikke har kørt et VM-landevejsløb siden Bergen i 2017.

- Jeg vil rose Søren for hele tiden at spille med åbne kort. Jeg er bare ærgerlig over, at jeg ikke kan råde over ham, siger landstræner Anders Lund.

Han udtog tirsdag Anton Charmig som erstatning. Også Michael Mørkøv, Mikkel Honoré, Alexander Kamp og Mikkel Bjerg bliver en del af det danske VM-hold.