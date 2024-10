Mange landmænd har det ikke for godt, afslører ny rapport

Det er ikke en dans på roser at være landmand i disse dage. Sådan lyder konklusionen i en rapport fra Seges Innovation, der blandt andet forsker i bæredygtig og konkurrencedygtig landbrugs- og fødevareproduktion.

I rapporten lyder konklusionen, at dårligt mentalt helbred er højere blandt landmænd end andre erhvervsgrupper. Det skyldes især pres fra omgivelserne og omskiftelige vilkår, lyder det.

Heldigvis er der dog og positive indikationer i rapporten. Således giver 81 procent udtryk for, at de i højere grad er glade og motiverede for deres arbejde.