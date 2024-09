Mette Frederiksen åbner for pensionsaftale inden valg

En kattelem. Det er, hvad statsminister Mette Frederiksen (S) åbner for, at en aftale om fremtidens pensionsalder kan falde på plads inden næste folketingsvalg, sådan som adskillige partier ønsker. Det siger Mette Frederiksen torsdag til Fagbladet 3F.

- Det kan jo være, at det ender med, at vi kan lave en bred aftale omkring det allerede inden et valg, og det vil jo være det allerbedste, siger hun, inden hun tager et forbehold.

- Men om vi kan blive enige om det i Folketinget, det ved jeg ikke endnu, siger hun.

Mette Frederiksen udløste i august en politisk bombe. I et interview med Berlingske sagde hun, at Socialdemokratiet fra 2030 ikke længere automatisk vil stemme for at forhøje pensionsalderen i det tempo, det sker i dag, i henhold til velfærdsaftalen.