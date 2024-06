Minister vil forenkle beskæftigelsesregler

Det tager omtrent 80 klik at registrere virksomhedspraktik og 40 at registrere en jobsamtale. Det viser en analyse af jobcentrene fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Dermed bliver der brugt alt for meget tid på administration, når borgere skal hjælpes i job. Det mener beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) ifølge en pressemeddelelse.

- Der er ingen tvivl om, at reglerne generelt på beskæftigelsesområdet er alt for komplekse, og at sagsbehandlerne bruger for meget tid på administration.

- Regeringen har et stort fokus på at rydde ud i regeljunglen, og analysen bekræfter os kun i, at det er nødvendigt, siger hun.

Mandag præsenterer en ekspertgruppe en række anbefalinger for beskæftigelse.