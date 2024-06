Nationalbanken anbefaler at have lidt kontanter i krisesituation

Hvis en krise rammer Danmark anbefaler Nationalbanken, at man har fysiske betalingskort og tilhørende pinkoder til rådighed samt et mindre beløb i kontanter i sin husstand.

Det oplyser Peter E. Storgaard, der er underdirektør og chef for Finansiel Stabilitet i Nationalbanken, i et skriftligt svar til Ritzau mandag aften.

- Et mindre beløb i kontanter som beredskab skal gerne være i små sedler, så det er nemmere for butikken at give byttepenge tilbage, siger han.

Anbefalingen kommer, efter at forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) lørdag under Folkemødet på Bornholm kom med anbefalinger til, hvad danskerne bør have derhjemme i tilfælde af en krisesituation eller hybridkrig.