Nu er det den tid på året: - Kommer altid bag på bilister

Snart er vinteren over os, og selvom der kan være langt mellem minusgraderne, så er der ingen grund til at vente med at få skiftet sommerdækkene ud med vinterdækkene.

Sådan lyder opfordringen fra SOS Dansk Autohjælp i en pressemeddelelse.

- Det første snevejr kommer altid bag på bilister i Danmark, siger Anette Bjørn Juncher, der er vagtcentralchef hos SOS Dansk Autohjælp.

Vinterdækkene har den effekt, at de sikrer et bedre vejgreb og bremseevne, når vejene bliver våde og kolde. Den effekt er der mange danske bilister, der går glip af.

En optælling, som Rådet for Større Dæksikkerhed, FDM og Dækimportørforeningen lavede i januar 2024, viste at hver tiende bilist kørte på sommerdæk. Det svarer til 238.000 personbiler.