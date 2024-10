Nu kan det snart være slut med disse irriterende opkald

Caroline Almdal er en af dem, der har været udsat for denne type opkald, som bruges af både virksomheder, organisationer og myndigheder over hele verden. Men metoden bruges også af folk med uvenlige hensigter, som gemmer sig bag et andet nummer.

Ministeren fortæller, at hun selv har oplevet at modtage spoof-opkald fra en formodet svindler. Det handlede om ministerens barn.

- Min datter er dog kun to år, så den sms, jeg fik, var lidt lettere at gennemskue, men vi skal det her til livs, siger hun til P1 Morgen.