- Vi kan mærke, at der er stor interesse for julehjælpen allerede nu. Det er desværre ikke overraskende. Vi møder mange forældre, som frygter december. For dem er juletiden forbundet med ekstra mange bekymringer og et ønske om at have råd til at kunne give deres børn en god jul," siger Morten Skov Mogensen, generalsekretær i Blå Kors Danmark.

Ansøgning om julehjælp er steget eksplosivt de seneste år. I 2015 var der 1200 familier, der søgte. Sidste år var det tal på 18.426.