Nu skal du måske til at vænne dig til en ny boligmærkning

Du kender måske tilstandsrapporten, energimærkningen og elinstallationsrapporten, men måske skal du i fremtiden også til at holde øje med risikoen for oversvømmelse, når du handler hus.

Der er i hvert fald flere eksperter, der til DR udtrykker, at det er en god idé at indføre en form for mærkning, så folk kan se, om det hus, de er ved at købe, er i risiko for at blive oversvømmet.

- På energimærkeordninger har man jo nogle skalaer. Det er meget nemt og simpelt at tyde, om man ligger på et G eller et A, siger Maj-Britt Quitzau, der er lektor ved Institut for Planlægning ved Aalborg Universitet.

Miljøminister Magnus Heunicke (S) skriver til DR, at han ikke vil afvise eksperternes forslag.