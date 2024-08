Økonom forudser store konsekvenser ved pensionsalder-stop

Der skal ikke ændres meget i pensionsalderen, før det får meget store konsekvenser for dansk økonomi. Det vurderer Michael Svarer, der er professor i økonomi ved Aarhus Universitet.

Derfor skal der mange overvejelser til, før politikerne ændrer i velfærdsaftalen fra 2006, der regulerer en gradvis stigning i pensionsalderen. Noget statsminister Mette Frederiksen tirsdag lagde op til.

- Det vil betyde, at der er rigtig mange, der arbejder mindre, og at der kommer færre skatteindtægter og et mindre arbejdsudbud. Så typisk skal man ikke ændre særlig meget, før det får meget store økonomiske konsekvenser, siger Michael Svarer.