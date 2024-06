Ordbogen har fået et servicetjek - stødende ord er fjernet og nye udtryk er tilføjet

Ifølge ham er det nødvendigt at ændre betydninger for ord i takt med, at verden ændrer sig.

- Det er både den fysiske og den mentale verden. For eksempel ser vi anderledes på forhold vedrørende køn, minoriteter, etnicitet, handicap og den slags ting, end vi gjorde for 25-30 år siden, siger han til TV 2.

Michael Ejstrup, der er foredragsholder og sprogprofessor, mener, at det er vigtigt, at man opdaterer ordene af og til.

- I stedet for at 200 gamle sure mænd fra før 1956 siger, det hedder det ikke, og det kan man ikke sige, så får vi at vide, at det er der 5,8 millioner andre danskere, der er blevet enige om, at det kan det godt hedde, fortæller han.

Han forklarer også, at ord pludseligt kan begynde at drive i en retning, hvor deres betydning kan blive enten større eller mindre.

Her bruger han ordet sorg som eksempel. På tysk vil ordet oversat betyde ”bekymring”, men på dansk er ordet kun dækkende for noget mere alvorligt. Derfor er det et eksempel på et ord, hvor betydningsområdet er blevet indskrænket.

Omvendt er det med ordet tænke, som i dag har fået et større betydningsområde og ofte erstatter synes og tror.

Misforståelser og uenigheder

Den Danske Ordbog opdateres to gange om året af en redaktion bestående af folk i forskellige aldersgrupper, og denne gang er der blevet fokuseret på revisioner frem for at tilføje nye ord.

Og det er ikke altid en nem opgave, da sprog ifølge Henrik Lorentzen er individuelt, og alle har deres helt eget sprog.



Langt hen ad vejen er vi enige om, hvad ord betyder, men en gang imellem kan der opstå misforståelser.

- Hvis du siger cykel, så ved jeg godt, hvad du mener. Hvis du siger noget andet, der måske mere er til diskussion, så kan det være, at jeg ikke er helt sikker på, hvad du mener, fortæller han.

Derfor vil man med de nye ændringer forsøge at afspejle, hvordan ord bliver betragtet i sprogsamfundet som helhed – altså hvordan forskellige ord kan blive opfattet, når man bruger det.

Ændringerne kan også skabe nogle misforståelser og uenigheder en gang imellem. Et eksempel er ordet "skruk", hvor betydningen af ordet er blevet ændret til ikke kun at gælde kvinder, men alle der er ivrig efter at få et barn.

- Hvis man er vokset op med, at det kun er en kvinde, at ordet "skruk" kan bruges om, så vil man studse over det, og man vil måske ligefrem synes, at det er forkert, at det skal være sådan i ordbogen.

Oplyse, ikke opdrage

Noget af det, som Henrik Lorentzen særligt har lagt mærke til ved denne ændring, er eksempelvis ordet "planke", som nu også har fået definitionen "træningsøvelse, hvor tæer og underarme (eller håndflader) hviler på underlaget, mens kroppen holdes helt strakt".

- Der er ret meget fokus i vores samfund på at holde sig i form og træne, så det er meget rimeligt, at den er kommet med, siger han.

Et andet eksempel på en ændring er ordet "pære", hvor betydningen af ordet er ændret fra “glødelampe med gevind, af form som frugten pære” til “elektrisk komponent, der udsender lys, når den ved hjælp af en strømførende fatning monteres i en lampe el.lign.”.

Holdet bag ændringerne har også denne gang brugt meget krudt på at ændre sprogeksemplerne i ordbogen.

- Eksemplerne blev udvalgt for en 25-30 år siden, og nogle gange står der ting i dem, som ikke er så vellykket i dag. Der kan være nogle stereotyper om kvinder for eksempel, siger Henrik Lorentzen.

Ifølge ham er budskabet bag ændringerne at konstatere ændringer i det danske sprog.

- Vi er ude på at oplyse folk, vi er ikke ude på at opdrage dem.

Det samme mener Michael Ejstrup. Særligt fordi udviklingen i sproget går stærkere i takt med, at det er nemmere at have forbindelse til alle verdens lande.

- Det, de gør i Den Danske Ordbog, er at fortælle os og opdatere os på, hvor vi er med sproget lige nu, siger han.