Parti vil bruge 200 milliarder på at give danskerne mere fri

Alternativet vil bruge knap 200 milliarder kroner af statens nettoformue én gang og 12 milliarder kroner hvert år på, at danskerne kan holde mere fri i løbet af arbejdslivet.

Det fortæller partiets politiske leder Franciska Rosenkilde i forbindelse med partiets sommergruppemøde.

- Det her er et bud på noget, der er helt nødvendigt for en omstilling til et bæredygtigt samfund. Alternativets bud er en tidsopsparing, fordi det vil give alle danskere over 25 år mere tid og fleksibilitet til at skabe mere meningsfulde liv, siger hun.

Helt konkret vil partiet skabe en såkaldt tidsopsparing, som borgerne kan bruge til kompensere for at arbejde mindre i perioder gennem karrieren.