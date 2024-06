Politiet i Danmark får nu et nyt værktøj, det kan bruge til at opklare sager om seksuelt misbrug af børn. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Fremover vil politiet nemlig kunne benytte sig af en ny ansigtsgenkendelsesteknologi, som kan lette arbejdet med at identificere børn og unge, der er ofre for seksuelt misbrug og dermed øge muligheden for at opklare sager.