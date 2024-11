Politiet øger overvågning af ulovlige salg online

Rigspolitiet holder øje med salget af fyrværkeri på nettet, oplyser de i en pressemeddelelse.

I takt med at nytåret nærmer sig, advarer politiet om de alvorlige risici, der er forbundet med ulovligt fyrværkeri. Anvendelsen af ulovligt fyrværkeri udgør ikke kun en fare for den person, der affyrer det, men også for omgivelserne, herunder tilfældige tilskuere og ejendomme.

Rigspolitiet oplyser videre, at Politiets Online Patrulje hos NC3 (Nationalt Cyber Crime Center) vil intensivere monitoreringen af hjemmesider og sociale medier, hvor der foregår uautoriseret salg af fyrværkeri eller salg af ulovligt fyrværkeri.