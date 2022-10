Politiet ser flere anmeldelser af benzintyveri

Fra marts til august i år blev der anmeldt næsten tre gange så mange tyverier af benzin, som der blev i 2021.

Det viser en opgørelse, som TV 2 har fået fra Rigspolitiet.

Rigspolitiet har tidligere været ude at advare om risikoen for tyveri af træpiller, diesel eller brænde som følge af høj inflation.

Opgørelsen viser, at der blev anmeldt 636 benzintyverier imellem marts og august. Sidste år blev der anmeldt 215.

Forsikringsselskabet Topdanmark oplyser til TV 2, at selskabet havde ti sager om tyveri af træpiller, brænde eller anden brændsel i uge 38.

Stor efterspørgsel på varmekilder

Direktør for skade i Topdanmark, Rasmus Ruby-Johansen, understreger dog, at der stadig er tale om små tal.

- Det er flere, end man har set tidligere, men det er trods alt vanskeligt at slæbe hurtigt afsted med en masse brænde, siger han.

Han mener, at det skyldes en stor efterspørgsel efter varmekilder som træpiller og brænde samt de høje energipriser.

Politiet opgør ikke selvstændigt sager om tyveri af forskellige former for brændsel.

Bekymrede danskere

Rasmus Ruby-Johansen siger til TV 2, at Topdanmark oplever, at flere kunder er bekymrede for, at deres brænde eller træpiller bliver stjålet.

Det samme oplyser forsikringsselskaberne Tryg og GF Forsikring til TV 2.

I august oplyste brancheforeningen Associationen Dansk Biobrændsel til TV 2, at foreningen frygtede, at op imod 100.000 hjem i Danmark kunne løbe tør for træpiller.

Den store efterspørgsel på træpiller har fået priserne til at stige.

Prisen på benzin har længe været høj. Organisationer har peget på, at det blandt andet skyldes krigen i Ukraine.