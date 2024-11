Politisk flertal vil sænke tidligere kriminelles gæld

Gæld fra sagsomkostninger skal ikke stå i vejen for, at tidligere dømte kan finde deres vej ud af kriminalitet. Det mener et flertal i Folketinget, skriver TV 2 Kosmopol.

TV 2 Kosmopol har talt med partier fra højre til venstre, herunder Socialdemokratiet, der alle vil arbejde for en model, der i et eller andet omfang sænker gælden for nogle af de kriminelle, der kommer ud af fængslerne efter endt afsoning.

Arbejdsgruppen har i første omgang fået til opgave at kigge på, hvordan politikerne kan gøre noget for at hjælpe den unge målgruppe, der på gerningstidspunktet var mellem 15 og 24 år.

Her foreslår gruppen at fjerne gælden helt for de tidligere dømte, der fem år efter deres løsladelse har betalt af på deres gæld og ikke begået ny kriminalitet.