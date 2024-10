DMI har tirsdag forsøgt at tyde det kommende vejr i en månedsprognose, og for folk med efterårsferie kan det være god læsning, hvis man håber på, at det bliver opholdsvejr udenfor.

For uge 42, der som bekendt er skolernes efterårsferie, bliver ifølge prognosen relativ varm og fugtig luft vil præge vejret. Det giver både sol og regn på programmet, men med temperaturer på op mod 17 grader.

Ugen efter vil overvejende holde tørt og vindstille, mens vejret sidst på måneden bliver mere omskifteligt.