Regeringen vil afskaffe 10. klasse og hæve krav til gymnasie

Fremover skal det kræve et karaktergennemsnit på seks i stedet for fem at blive optaget på alment gymnasium. Og så skal 10. klasse, som vi kender den, afskaffes.

Det er to af elementerne i regeringens nye uddannelsesudspil, som bliver præsenteret tirsdag, erfarer TV 2.

Elever, der ikke klarer adgangskravet til alment gymnasium, vil have mulighed for at begynde på uddannelsen alligevel, såfremt de består en optagelsesprøve.

I forhold til 10. klasse lægger regeringen ifølge TV 2 op til, at 10. klasse fortsat kan tages på efterskoler, og at den specialundervisning, som i dag bliver tilbudt i 10. klasse, vil blive bevaret.

Dertil kommer der helt nye uddannelser, kaldet epx, som skal erstatte hf.