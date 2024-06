Regeringen vil genbesøge regler for ulovligt sprøjtemiddel

Regeringen vil se på, hvorfor der kan gives dispensation til at sprede det forbudte sprøjtemiddel Reglone på marker for purløg, når det er forbudt på kartoffelmarker.

Det siger miljøminister Magnus Heunicke (S) i et skriftligt svar. Han ønsker, at der ikke bliver brugt Reglone i Danmark, hvis det er uforsvarligt.

- Jeg vil derfor bede Miljøstyrelsen om en faglig redegørelse af, hvorfor der kan udstedes dispensationer til nedvisning af purløg, når der ikke kan vises sikkerhed for menneskers sundhed ved brugen til nedvisning af kartofler, siger han.

Sagen udspringer af, at Miljøstyrelsen ikke længere vil give danske kartoffelavlere lov til at sprede det forbudte sprøjtemiddel Reglone på deres marker. Men styrelsen giver dispensation til at bruge midlet til purløg.