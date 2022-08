Sidder selv i kommissionen: - Jeg er uenig med beslutningen om forbud mod tørklæder

- Jeg tror ikke, tørklædeforbud er løsningen.

Sådan indleder frivilligchef i foreningen Søstre mod Vold og Kontrol sit opslag på Facebook. Hun er udover frivilligchef også en del af den kommission, som tidligere på ugen kom med ni anbefalinger til, hvordan man undgår social kontrol af piger og kvinder i indvandrermiljøer.

Men kommissionen var ellers enig, lød det, da anbefalingen om et tørklædeforbud blev præsenteret som én ud af ni anbefalinger.

Kefa Abu Ras mener dog ikke, at et forbud mod tørklæder er vejen frem, og det har hun skrevet om i et opslag på Facebook.

- Derfor synes jeg personligt, at kommissionens anbefaling skulle gå på at fraråde brugen af tørklæder i grundskolen – og ikke et forbud. Jeg mener, at vi i højere grad skal arbejde indefra, oplyse om de grundlovssikrede frihedsrettigheder og give den enkelte styrken til at kræve sin egen frihed.

TV 2 Fyn ville gerne have spurgt Kefa Abu Ras ind til Facebook-opslaget, men hun har ikke ønsket at kommentere yderligere.

Beskyttelse af unge piger

Ifølge kommissionen, som blev nedsat af regeringen tidligere på året og har til formål at undersøge, hvordan man undgår social kontrol af piger og kvinder i indvandrermiljøer, viser tørklædet, at danske muslimer er anderledes end andre danske piger.

- Det handler om at beskytte børn og små pigers rettigheder. Vi ser piger ned til otte-ni år, som bærer religiøse symboler. Det er ikke deres eget valg, men forældrenes valg.

- De skal beskyttes og have mulighed for at træffe det valg, når de er blevet voksne. Fokus for os er at beskytte børn og deres rettigheder, siger Roya Moore, som er medlem af kommissionen og sidder i byrådet for Konservative i Odense Kommune.

Forbuddet skal dække hele grundskolen altså også privatskoler og muslimske friskoler.