Skattesmæk på vej til 900.000 danskere: Det kan du gøre allerede nu

Men den rabat kan skattevæsenets it-system ikke regne korrekt ud. I hvert fald ikke, hvis den ene af de to boligskatter er steget, mens den anden er faldet.

Det betyder, at 900.000 danskere risikerer at få en restskat på årsopgørelsen for 2024.

Hvis du får skatterabat, ville du kunne se den inde på din forskudsopgørelse hos skat.dk, og når du åbner opgørelse som en pdf fil oppe i højre hjørne. Den skulle stå under overskriften "specifikation af ejendomsskat."

Det kan du gøre

1. Er det slemt, så ved du det allerede nu: Ud af de 900.000 boligejere får 75.000 en skatterabat, der er over 5.000 kroner for høj. Skulle det være tilfældet for dig, så ville du dog allerede have fået besked om det med digital post i april 2024.

De resterende vil blive orienteret og vejledt om, hvad de kan gøre derfra, forsikrer direktøren i Vurderingsstyrelsen til DR.

Skatteministeren fortæller, at det for de fleste drejer sig om en restskat på under 2.000 kroner.

2. Frameld indefrysning, hvis du vil undgå renter: Er du en af de uheldige, der bliver påkrævet at skulle betale restskat, så får du automatisk indfrosset regningen, så du først skal betale den, når du sælger din bolig. Dog har lånet renter på 2,65 procent.

Lånet oprettes i marts 2025 i forbindelse med årsopgørelsen for 2024. Men vil du hellere være foruden indefrysningen og undgå at betale renter, så skal du aktivt gå ind og framelde det.