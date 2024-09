Små gaskunder bliver taberne i nyt tarifsystem fra næste år

Evida, der står for at vedligeholde og drifte det danske gasdistributionssytem, varsler nye tariffer, der skal gælde fra nytår. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Tarifferne giver en billigere gasregning til nogle grupper og dyrere gas for andre. Du kan bruge Evidas beregner og se betydningen af ændringen for dig her.

Ifølge Evida selv vil 30 procent af privatkunderne opleve en stigning på 375 kroner eller mere på et år. Det er særligt de kunder, som har et meget lille forbrug og for eksempel kun bruger gas til madlavning, der vil opleve den største stigning.