Snart får du brev med prepper-råd

Sørg for at have vand, mad og medicin på lager, så du kan klare dig i tre døgn. Det er budskabet fra Beredskabsstyrelsen, som de kommende uger sender besked direkte ud til 4,5 millioner danskere, der er fyldt 18 år og tilmeldt digital post.

Opfordringen kommer, efter at Beredskabsstyrelsen og forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) for godt to måneder siden lancerede de nationale kriseråd under Folkemødet på Bornholm.

Der er ifølge myndighederne fortsat ikke nogen direkte militær trussel mod Danmark, hvorfor det ikke haster at få fyld hjemmelageret. Alligevel er det en god idé at være forberedt på en krisesituation, som eksempelvis kan være vejrrelateret eller udløst af et cyberangreb.