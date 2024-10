Statslig pulje til kystbeskyttelse er blevet oversøgt

11 projekter rundt om i landet har søgt for en milliard kroner i kystpuljen, der skal støtte, at kommuner og digelaug kan søge om penge til at beskytte kyster.

Der er bare kun 150 millioner kroner i puljen, skriver DR. ifølge Kenneth Muhs (V), som er næstformand i Miljøudvalget i KL, så er der alt for få penge i den populære kystpulje.

- Det har jo den konsekvens, at vi så ikke får gennemført projekter, og det betyder, at så må vi leve med vandet. Det vil sige, at der vil være steder med oversvømmelse som følge af, at vandet det stiger, for man ikke har ressourcerne til at kunne gennemføre projekterne.