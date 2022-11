Storebæltsbroen genåbnet: To-tre timers kø

Politiet har ikke oplyst nærmere om, hvad årsagen til redningsaktionen var. Over for Ritzau har Slagelse Brand og Redning bekræftet, at man er til stede ved aktionen. Indsatslederen har dog ikke ønsket at udtale sig yderligere, men har henvist til politiet.

På den anden side af broen, ved Nyborg, er der meldinger om, at beredskabsdykkere har været til stede.