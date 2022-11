Storebæltsbroen lukket på grund af redningsaktion: Forventes åbnet inden for en time

Storebæltsbroen har siden først på formiddagen lørdag været lukket for al biltrafik, og meldingen kort før klokken 11.30 er, at man ikke ved, hvor længe det varer.

Sund & Bælt meddelte kort efter klokken 09, at broen var lukket for al biltrafik. Kort efter meddelte Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på Twitter, at der er tale om en redningsaktion.

Politiet har ikke nærmere fortalt, hvad der ligger til grund for den omtalte redningsaktion, og politiets vagtcentral har formiddagen igennem ikke besvaret opkald fra Ritzau.

- Vi er i øjeblikket til stede på Storebæltsbroen i forbindelse med en redningsaktion og har spærret trafikken. Tidshorisont ukendt, lød den første melding fra politiet.

Den blev klokken 11.25 fulgt op af meldingen:

- Vi arbejder fortsat på Storebæltsbroen med en redningsaktion, og broen er fortsat spærret. Vi kan for nuværende ikke give nogen tidshorisont. Vi beklager de gener, det måtte medføre.

Ritzau har været i kontakt med den vagthavende indsatsleder fra det lokale brand- og beredskabsvæsen, Slagelse Brand og Redning. Han bekræfter, at man er til stede på Storebæltsbroen, men vil ikke bidrage med yderligere oplysninger.