Studerende ønsker kørselsfradrag i alle kommuner

Regeringen vil give kørselsfradrag til studerende på SU i 25 yderkommuner, men det er ikke nok, mener Esben Bjørn Salmonsen, forperson i Danske Studerendes Fællesråd, der dog kalder forslaget "rigtig godt og positivt".

- Min analyse er, at det primært vil hjælpe nogle ind i uddannelse, som ellers ikke ville have taget en uddannelse. Men det er ikke sådan, at unge kommer til at flokkes om at bo i Nørre Snede i stedet for Aarhus, siger forpersonen.

Esben Bjørn Salmonsen mener, at det er "fjollet", at personer på SU ikke er berettiget til kørselsfradrag. Ønsketænkningen er, at forslaget bredes ud til at gælde for alle kommuner i Danmark.