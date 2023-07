Styrelse vil have forskere til at fokusere på aspartam

Der skal fokuseres mere på sødestoffet aspartam, når forskere fra DTU skal undersøge en bred vifte af lightprodukter.

Det fortæller Henrik Dammand Nielsen, chef for kemi og fødevarekvalitet i Fødevarestyrelsen.

Det skærpede fokus kommer efter en udtalelse fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO, natten til fredag.

Her lyder det, at aspartam muligvis er kræftfremkaldende.

- Det er meget interessante udmeldinger, der kommer fra WHO. Det vil selvfølgelig afstedkomme, at vi vil have fokus på, om der er noget, der kompromitterer den foreløbige viden, vi har om aspartam, siger han.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) lever uvildig rådgivning baseret på forskning til blandt andet Fødevarestyrelsen.



Aspartam er godkendt til brug i fødevarer af myndigheder i EU.