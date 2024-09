Sushi eller sexlegetøj? Just Eat vil levere det hele

Du kender den sikkert godt; Leveringsgiganten med de orange og hvide logofarver. Du kender den sikkert bedst fra søvnige søndage, hvor trangen til fastfood vinder over resterne i køleskabet.



Men snart vil danskerne også kende den for noget andet - nemlig lynhurtig levering af sexlegetøj.

Just Eat indgår et samarbejde med den online sexshop Lovehoney, og brugerne vil i fremtiden kunne klikke alt fra vibratorer til glidecreme hjem gennem den velkendte app.

Leveringen vil blive diskret, og appen vil kommer til at verificere, at køberne er over 18 år, skriver Just Eat i en pressemeddelelse.

Danmark er et af de første tre lande, der får den udvidede tjeneste.