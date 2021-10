Syv ting du (måske) ikke vidste om samkørsel og pendling

Selvom hjemmearbejde er blevet mere udbredt det seneste års tid, er der stadig rigtig mange, der hver dag skal til og fra deres arbejdsplads. Mange benytter sig af bilen til netop det formål, og det skaber trængsel på de danske veje.

I gennemsnit er der 1,05 person i hver bil, og derfor kan samkørsel være løsningen på mindre trafik i myldretiden.

På Middelfart Gymnasium har man for eksempel indgået et samarbejde med FDMs samkørselsapp Ta'Med, for at gøre det nemmere for eleverne at finde nogen at køre med.

Herunder har TV 2 Fyn samlet syv ting, du måske ikke vidste om pendling og samkørsel.



1. Vi pendler lige så meget som for 100 år siden

Selvom tiden, vi bruger på at pendle, har været nærmest konstant de sidste 100 år, så er pendlingsafstanden steget. Det skyldes selvfølgelig, at transportmidlerne er blevet bedre, og bilen er blevet meget mere almindelig.