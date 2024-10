Tidligere indsat krummer tæer over nyt forslag: - Det er pinligt

Det er fristende at tro, at hårdere straf vil få nogen til at tænke sig om en ekstra gang, inden de begår en forbrydelse.

Men virkeligheden er bare en anden.

I hvert fald hvis man spørger Rolf Eggert, som tidligere selv har været rockermedlem og siddet i fængsel, men de sidste 25 år har arbejdet med at få unge på ret køl som psykoterapeut og ejer af Mønsterbryderakademiet.

- Straffen er ikke det, der afgør, om man gør noget dumt eller ej. Det tænker man slet ikke over, når man først er inde i et kriminelt miljø. Politikerne bør vide bedre.

- Det er pinligt, lyder det fra det tidligere rockermedlem på dagen, hvor den konservative retsordfører og fynskvalgte folketingspolitiker Mai Mercado har fremlagt forslag om hårdere straffe til nogle af de mest kriminelle i vores samfund.

"Virker ikke"

Hårdere straffe, der skal give domstolene mulighed for at smide dømte kriminelle ud af deres eget hjem - hvis de bor i et alment boligbyggeri. Og ikke mindst give dømte med opholdsforbud en såkaldt omvendt fodlænke på.

Rolf Eggert peger dog på, at fodlænker, opholdsforbud - og det at smide folk ud af deres hjem - ikke kommer til at have den virkning, som de konservative ønsker.

- Man prøver at gøre det sværere for forbryderen at være kriminel, men i virkeligheden gør man det bare sværere for alle andre - såsom familie og pårørende.

Rolf Eggert påpeger, at mange af dem, der vil blive ramt af forslagene, har børn.

- Hvor gør man af de her børn. Skal de så også flytte, spørg han.

"De skal hjælpes"

Rolf forstår ellers godt desperationen fra Christiansborg. Set med hans briller bliver de hårdere straffe dog ofte fremlagt med et håb om, at ’tingene bare går væk.’

Men det gør de ikke, minder han om.

- Kriminelle holder jo ikke op med at gøre skidte ting, bare fordi man sender dem væk. Selvfølgelig skal man straffes. Men det må bare ikke stå alene. Det her er udfordrede mennesker, og de skal også hjælpes på fode igen.

Og her har Rolf og Mai Mercado (K) dog en ting tilfælles. Hun erkender nemlig også, at der skal mere til end en straf alene.

- Vi skal selvfølgelig som samfund være parat den dag, hvor man som bandekriminelle er klar til at stå af og få sig et retskaffen liv, siger hun til TV 2 Fyn.

Men for Rolf Eggert, som selv har siddet bag tremmer, er den politiske prioritering stadig skæv.

- Vi bruger så meget energi på at tænke i straf, når vi egentlig bør tænke mere i forebyggelse. Og hårdere straffe er ikke forebyggende.

Det mener Mai Mercado dog godt, at de kan være.

- Jeg kunne jo håbe, at det havde den forebyggende effekt, at der sad nogle og sagde, "er det virkelig det værd at vedblive den her form for kriminalitet, hvis det samtidig betyder, at vi bliver smidt ud af vores bolig eller ikke kan være i det område," siger Mai Mercado.



"Bliver aldrig del af samfundet"

Og den konservative fynbo bakkes op af Socialdemokratiets Bjørn Brandenborg (S).



- Jeg synes jo på mange måder, at Konservative sparker en åben dør ind, lyder det fra den socialdemokratiske retsordfører, der ser mange ligheder mellem de to partiers retspolitik.

Han peger på, at boligselskaberne allerede i dag selv har mulighed for at smide kriminelle ud af deres almene boliger.

- Men vi er meget åbne overfor at kigge på de forslag, som der kommer fra Konservative, som langt hen af vejen minder om nogle af de forslag, som vi selv går og tænker på.

Inden længe præsenterer Regeringen sin egen strafreform, varsler socialdemokraten, der også har hårdere straffe på menuen.

Men det huer ikke Rolf Eggert, der i dag arbejder med at hjælpe rodløse og kriminelle unge på rette vej.

- Politikernes straffe er bare et skridt længere ud af samfundet for de her mennesker. Jo mere vi straffer, og jo mere vi fjerner folk fra det normale, jo længere vej er der tilbage.

- Det ender med, at vi får sådan nogle mennesker, der aldrig kommer til at være en del af samfundet igen, og det håber jeg ikke er hensigten, siger Rolf Eggert.