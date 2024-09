Unge i arbejde får mærkbar skattelettelse på otte procent

Unge skal kunne tjene endnu flere penge i deres fritidsjob, end de gør i dag, og der skal være bedre mulighed for at tage et job. Det er et bredt flertal i Folketinget enige om torsdag.

Et fritidsjob giver unge en forståelse for pligter og ansvar ifølge beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), der præsenterer aftalen.

- Jeg mener helt grundlæggende, at det er sundt for vores unge, at de nogle timer om ugen møder op på arbejde, tjener deres egne penge og oplever, at de kan bidrage, siger hun i en pressemeddelelse.

Andelen af unge med et fritidsjob er faldet over de seneste årtier. Der er i dag 70.000 færre unge, der har et fritidsjob end i 1980’erne.