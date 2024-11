Uopmærksomme låntagere risikerer skattesmæk

Der er god grund til at kaste et ekstra blik på forskudsopgørelsen, når den lander på tirsdag. Faldende renter betyder nemlig, at mange risikerer at ende med et skattesmæk, hvis de ikke får rettet i de forventede renteudgifter.

Det skyldes, at rentefradraget for mange vil blive for højt, hvilket kan føre til en restskat. Skattestyrelsen laver forskudsopgørelserne ud fra årsopgørelserne fra 2023. Her var renterne en del højere, end de er mod slutningen af 2024.

Samtidig er forventningen, at renterne vil falde yderligere i 2025, skriver Louise Aggerstrøm Hansen, chefanalytiker hos Danske Bank, i en kommentar.