Vejr-joker kan få stor betydning for efterårsferien

Den kommende uge, hvor mange i Danmark holder efterårsferie, vil byde på ret klassisk efterårsvejr i det meste af landet.

Der bliver således tale om en god blanding af sol, byger og blæst samt temperaturer, der hverken er bemærkelsesværdigt lave eller høje.

Ifølge Trine Pedersen, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), vil det være koldest i begyndelsen af ugen.

Varmere vejr på vej

Herefter bliver det lidt varmere, mens det også vil blive mere blæsende.

- Efterårsferien bliver en lille smule blandet her først på ugen. Mandag og tirsdag bliver til den kølige side. Temperaturerne er omkring 10 til 12 grader. Der kan især mandag være nogle byger rundtomkring, mens tirsdag ser ud til at holde tørt, lyder det fra Trine Pedersen.

- Onsdag drejer vinden og kommer fra sydøst og tiltager også. Og det her lidt blæsende vejr holder det meste af resten af efterårsferien, siger hun.

Det er et højtryk øst for Danmark og et lavtryk vest for Danmark, der blandt andet er med til at give blæst i løbet af ugen.

Joker kan give mere regn

Ifølge Trine Pedersen er det også lidt "en joker", om lavtrykket over De Britiske Øer presser sig østpå. Det kan i så fald betyde, at den vestlige del af Danmark i perioder vil have flere skyer og mere regn end den østlige del.

Mens temperaturerne i begyndelsen af efterårsferien ligger på omkring 10 til 12 grader, så stiger de i løbet af ugen.

- Mens vinden tager til, så kommer der også lidt varme op over landet sydfra. Så temperaturerne kan komme op mellem 12 og 15 grader og i den sydligste del af landet måske helt op til 16-17 grader, siger Trine Pedersen.

Uge 42, som går i gang mandag, er traditionelt ugen for skolernes efterårsferie.