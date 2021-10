Viktor Axelsen giver Danmark føring i VM-kvartfinale

Danmark er på forhånd ikke spået mange chancer mod de forsvarende verdensmestre, men herredoublen med Anders Skaarup Rasmussen og Frederik Søgaard og Viktor Axelsen har sørget for en god dansk start.



I herredouble vandt den danske duo, der normalt ikke spiller sammen, over Ji Ting He og Hao Dong Zhou, der heller ikke er makkere til daglig.

Kineserne tog første sæt med 21-17, men danskerne kom derefter i gang og vandt andet sæt 21-16. I tredje sæt var Skaarup og Søgaard bagud 11-16, men langsomt nærmede de sig kineserne, og ved 19-19 var der udlignet.

Danskerne fortsatte den gode stime og tog sejren med yderligere to point i træk.

Derefter var Mia Blichfeldt i aktion i damesingle, hvor verdensranglistens nummer to, den olympiske mester Chen Yu Fei, var modstanderen.

Blichfeldt gav OL-vinderen kamp til stregen, men måtte til sidst se sig slået. Danskeren tabte i tre sæt med cifrene 21-18, 8-21, 17-21.

Viktor Axelsen sendte så Danmark i front igen, da han i herresingle slog Shi Yu Qi, som Axelsen også besejrede i kvartfinalen på vej mod OL-triumfen i Tokyo.

Den danske badmintonstjerne var i kontrol og vandt i to sæt med cifrene 21-17, 21-14.

Det giver Sara Thygesen og Maiken Fruergaard mulighed for i damedouble at sikre den danske sejr. Det kan dog blive særdeles svært. Her venter Chen Qing Chen og Jia Yi Fan nemlig. De er nummer to på verdensranglisten og OL-sølvvindere fra Tokyo.

Derefter skal der - medmindre den danske sejr allerede er i hus - spilles mixeddouble, hvor Mathias Christiansen og Alexandra Bøje møder OL-guldvinderne Huang Dong Ping og Wang Yi Lyu.