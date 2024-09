Vil give politiet lov til at stoppe dig uden konkret mistanke

Tilbage i februar kunne Bjørn Brandenburg (S) fortælle til TV 2 Fyn, at regeringen havde i sinde at skærpe bødestraffen for blandt andet butikstyverier.

Det skyldes, at der over de seneste par år har været en stødt stigning i antallet af tyverier. Nu har regeringen så sendt et nyt lovforslag i høring, som skal sætte ind over for butikstyveri, hæleri, indbruds- og cykeltyveri.

I lovforslaget, som forventes at træde i kraft 1. februar 2025, lægges der blandt andet op til, at der i udgangspunktet altid vanker en bøde på 1.000 kroner ved tyveri eller hæleri, og at politiet får bedre mulighed for at opklare cykeltyverier.