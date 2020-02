Det Fynske Bogtræf: Christina kom glad hjem med Tove Ditlevsen

Christina Birk Sørensen går rundt mellem bogstande, foredrag, pop-up teater, forfatterdukker og bøger i lange baner. Hun er taget til Det Fynske Bogtræf i Svendborg med et stramt program. Arrangementet afholdes af TV 2 Fyn Event i samarbejde med Litteraturhuset i Svendborg, Svendborg Bibliotek og Work2Gether.

- Jeg ville gerne inspireres til noget nyt læsning. Tit er jeg meget ensidig i min læsning, forklarer Christina Birk Sørensen.

Med programmet i hånden går hun på jagt efter bogoplevelser. Og så er hun kommet efter noget helt særligt.

- Jeg er på udkig efter en forfatterdukke, som jeg har sukket over i flere år, smiler hun.

Inspirationstur

Forfatterdukken vender vi tilbage til. Først har hun nemlig lagt andet på programmet.

- Der er åben litteraturscene, som jeg gerne vil op og kigge på, siger hun og bevæger sig op ad trappen til lokalet, der i dagens litteraturanledning hedder Karen Blixen.

- Jeg har masser af bøger på min bogreol, jeg ikke har læst, men jeg trænger til mange flere. Normalt har jeg meget faste forfattere, jeg læser, og det er ikke så tit, jeg får kastet mig ud i noget nyt. Så det er planen i dag at komme hjem med noget, jeg ikke plejer, siger Christina Birk Sørensen og bevæger sig mod første punkt på programmet.

Fra åben litteraturscene når hun både omkring foredrag med Sara Maria Glanowski og bogmærkeworkshop og til et tegneserieværksted.

- Jeg har læst rigtig meget Brecht og Scherfig, og der er det her jo noget helt andet, siger hun og bladrer i et hæfte med illustrationer, som alligevel har fanget hendes interesse.

Christina Birk Sørensen finder inspiration mange steder. Foto: Sara Fuglsig

Forfattedukken i det blå skab

Og så var der det med forfatterdukken.

Dukerne er skabt af Trine Juhl fra MagiLaboratoriet og er små stofdukker af kvindelige forfattere. Dukkerne er udstillet i et lille, blåt skab og dem har Christina Birk Sørensen fundet vej til.

- Jeg kigger på Tove Ditlevsen, hende spottede jeg lige, siger hun og peger på dukken, der skal forestille den kendte forfatter til romanen "Barndommens gade" og mange flere.

Og det er ikke tilfældigt, at det er Ditlevsen, der fanger hendes blik.

- For nogle måneder siden mistede min kæreste og jeg en graviditet, og Tove Ditlvsen har skrevt et digt, der hedder til mit døde barn. Det fandt både jeg og min kæreste trøst i at læse, siger hun.

- Jeg ønsker mig Tove Ditlevsen

Ditlevsen-dukken er købt og betalt og klar til at komme hjem til Christina Birk Sørensen.

- Ej, jeg har bare sukket efter den lige siden første gang, jeg så den. Alle fødselsdage og jul har jeg sagt: Jeg ønsker mig Tove Ditlevsen, siger hun og lægger dukken forsigtigt ned i sin hue.

Tove Ditlevsen har stor betydning for Christina Birk Sørensen. Foto: Sara Fuglsig

Hun har nemlig lært en masse af den berømte forfatter.

- Livet kan godt være grimt og forfærdeligt og stadig fyldt med kærlighed, siger hun.

Med forfatterdukken trygt gemt i tasken har Christina Birk Sørensen fået opnået alt, hun ville opleve på Det Fynske Bogtræf.

- Det har været spændende. Jeg har fået inspiration, jeg har fået noget med hjem, som er nyt for mig, jeg har fået min forfatterdukke. Så det har været en god dag, smiler den glade bogelsker fra Odense.

