Det Fynske Bogtræf: Kæmpe fejring af fynske forfattere og læsere

Nu sker det: Alle fynboer med kærlighed til litteratur - både forfattere og læsere - kan mødes om deres fælles passion og dyrke den en hel dag igennem. Det Fynske Bogtræf vil byde på en lang række oplevelser med litteraturen som opdrejningspunkt. Publikum kan møde forlag, forfattere, tegnere, lokale kulturaktører og andre fynboer, der lever og ånder for litteraturen. Det hele sker sker lørdag 8. februar mellem klokken 10 og 17 i Tinghuset i Svendborg.

Fynske sværvægtere

Man kan godt kalde Det Fynske Bogtræf for en lillesøster til mastodonten Bogforum i København. Men Det Fynske Bogtræf er fynsk hele vejen igennem. Vi har nemlig rigeligt med forfattere af høj kvalitet på Fyn til at skabe vores helt egen platform, hvor vi fejrer litteraturen med et ordentligt brag.

Dagen igennem vil der være interviews med en række af Fyns forfattere. Øen er måske lille, men ud af den fynske muld er vokset mange forfattere. Nogle er stadig i deres vorden, andre har høstet adskillige priser og er nået langt ud i den store verden med deres bestsellere.

Til Det Fynske Bogtræf kan publikum møde både store og prisbelønnede forfattere som Michael Larsen, Mich Vraa, Jesper Bugge Kold, Morten Møller, Morten Ramsland, Mikael Josephsen og Mads Peder Nordbo. Sidstnævnte er udgivet i 38 forskellige lande.

Læs også Principiel afgørelse: Fynbo dømt for at hjælpe med ulovlig streaming

Alligevel er Mads Peder Nordbo nu igen hjemme i Tommerup, hvor han er vokset op. En årrække på Grønland gav ham inspiration til arctic noir krimiserien om den sorgfulde journalist Matthew Cave, men nu er mads Peder Nordbo tilbage på sin barndoms egn. Fyn er svær at undvære.

Derfor kommer debutanten Sara Maria Glanowski også hjem til Fyn hele vejen fra New York, hvor hun bor, og hvorfra hun har skrevet sin debut Skyggebokser, som fik anmelderne helt op i det røde felt.

Mikkel Mosen, Simone Mørch Stjer og Amalie Langballe er også braget igennem i 2019 med anmelderroste udgivelser. De er alle en del af det fyldige program med forfatternavne i alle størrelser, der breder sig ud over dagen.

Lokale, litterære kræfter

Det Fynske Bogtræf er skabt i samarbejde med Anna Holmgaard, der står bag Litteraturhuset Svendborg. Hun byder blandt andet ind med en såkaldt mikroforlags-bogmesse ved siden af bøgerne fra de større forlag. Publikum ved bogtræffet kan her møde, købe eller bare nyde lidt anderledes udgivelser fra en lang række forlag.

- Vi ønsker med bogmessen at give publikum nye litterære oplevelser og tilbyde dem et indblik i de mange nye, spændende, kringlede og smalle bøger, som særligt i disse år finder sin vej ud. Vi har derfor et område på bogtræffet udelukkende til den smallere litteratur og med fokus på små og mellemstore forlag. Et område, hvor der er plads til at sætte sig med en bog i hånden, kigge på den, bladre i den og samtale om den med hinanden og med områdets litterære nørd, siger Anna Holmgaard, Litteraturhuset Svendborg.

Morgensang og boginspiration

Også Svendborg Bibliotek er med på holdet bag Det Fynske Bogtræf. De byder ind med blandt andet morgensang og bogcafé.

- På Det Fynske Bogtræf byder vi blandt meget andet de besøgende på én af vores udsøgte biblioteks-specialiteter, nemlig Bogcaféen, hvor vi anbefaler gode bøger under et bestemt tema. I dagens anledning præsenterer vi udelukkende bøger, der på den ene eller anden måde er knyttet til Fyn, siger Nanna Ask, koordinator for kommunikation og formidling, Svendborg Bibliotek, og fortsætter:

Læs også Se listen her: Så mange flere sygeplejersker sikres Fyn i finanslov

- Det er en af bibliotekets fornemste opgaver at skabe møder mellem mennesker og litteratur, så vi er meget glade for at kunne bidrage til denne fejring af læsere, forfattere og de oplevelser, der forbinder os, siger Nanna Ask.

Programmet slutter ikke her. Langt fra. Der vil også være præsentation af helt nye, kunstnerisk/kreative skriveforløb, en marathonoplæsning i anledning af det litterære tidsskrift uDkanTs jubilæum, en åben scene, hvor de modige kan læse deres tekster op, interview med bogblogger Maria Johansen om hendes populære blog Book me up, Scotty og meget mere.

Læs mere på Facebook om begivenheden og se programmet, der løbende vil blive opdateret, her.