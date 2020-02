Fynsk forfatter i New York: - Jeg går kompromisløst ind i de verdener, jeg skriver om

Sara Maria Glanowski ankommer til Mulernes Legatskole i Odense, hvor hun for knap 20 år siden blev student. Alle erindringer om gymnasietiden kommer flyvende til hende, da hun træder gennem de røde døre til skolen.

- Jeg fik jo faktisk Mulernes Æreslegat, fortæller hun på ved ind ad døren.

Dengang var Sara Maria Glanowski ikke klar over, at hun 20 år senere ville være bosat i New York og på besøg på Fyn som nyudklækket forfatter med en anmelderrost debutbog. Men det var sådan, det kom til at gå hende.

I august 2019 udgav hun bogen "Skyggebokser", og i weekenden mødte hun fynske læsere til Det Fynske Bogtræf, som blev afholdt af TV 2/Fyn Event. Men først gik turen omkring det gamle gymnasium, som viste sig at blive vigtigt for karrieren.

Erklæret "måske egnet"

Tilbage i folkeskolen blev en ung Sara Maria Glanowski erklæret "måske egnet" til gymnasiet.

Hvem er Sara Maria Glanowski? Sara Maria Glanowski blev født i 1980.

Hun er opvokset i Odense, hvor forældrene stadig bor i barndomshjemmet i Sadolinsgade.

Hun tog uddannelsen i journalistik på Syddansk Universitet i Odense og har en mastergrad i amerikansk politik og journalistik fra Columbia University i New York.

Hun arbejder i dag som freelancejournalist for særligt amerikanske, men også danske, arabiske og kinesiske medier.

Sidste år blev hun gift med Emil Lamm Nielsen, som hun mødte i New York, men som viste sig at være fra Næsbyhoved Broby.

Hun er lige nu aktuel med bogen "Skyggebokser", som udkom 12. august 2019. Se mere

- Det var ikke fordi, jeg havde dårlige karakterer eller klarede mig dårligt i skolen, men fordi min lærer ikke syntes, at jeg gjorde mig umage og gik nok op i skolen. Jeg blev enormt frustreret og tænkte: det skal han fandme ikke bestemme, nu skal jeg vise dem, husker Sara Maria Glanowski.

Så hun startede på Mulernes Legatskole, hvor hun i tre år knoklede og gjorde alt, hvad hun kunne for at modbevise folkeskolelærerens ord. Og det bar frugt. I 3.g modtog hun skolens æreslegat og kunne forlade gymnasiet med årgangens højeste gennemsnit.

Den kompromisløse tilgang til arbejdet skulle vise sig at blive særdeles nyttig for hende senere i livet.

I gymnasiet var hun en af de rå, som gik med patronbælte, rotte på skulderen og hørte metal. Hun havde en kæreste, som kom fra et hårdt miljø fyldt med stoffer, vold og alkohol, noget der lå langt fra hendes opvækst i en tryg kernefamilie på Sadolinsgade. Men den indsigt i et anderledes miljø har hun også taget med sig i sit arbejde.

Sara Maria Glanowski kigger på klassebilledet fra 3.g. Foto: Masoud Pouia

Syv års kildearbejde

Efter gymnasiet tog Sara Maria Glanowski journalistuddannelse på SDU og fandt sig selv som journalist på Politiken. Her tog hun på et tidspunkt orlov for at forfølge en drøm i New York på Columbia University. Men efter orloven var hun slet ikke færdig med storbyen. Så hun sagde sit trygge job hos Politiken op og bosatte sig permanent i New York. Og her begyndte arbejdet med den bog, der syv år senere ville blive udgivet hos Forlaget Gyldendal.

Og her fik den viljestærke gymnasietid betydning. Bogen skildrer nemlig tre svært tilgængelige og lukkede miljøer i New York; i den legendariske bokseklub Gleason's Gym i Brooklyn, hvor Muhammad Ali og Mike Tyson har trænet, men hvor klubbens regerende verdensmestre for første gang allesammen er kvinder. Med en 'copwatcher', der overvåger politiet i New York for at agere vagtværn mod politivold i New Yorks fattige sorte og latinamerikanske kvarterer. Og til sidst med et medlem af den racistiske White Power-bevægelse, som forsøger at skabe et nyt liv efter fængslet.

Nu har jeg brugt syv år i nogle meget anderledes og lukkede miljøer i New York. Og nu kommer jeg endelig ud med det til de fynske læsere. Sara Maria Glanowski, forfatter og journalist

Fælles for dem alle er, at det har taget lang tid for den danske forfatter at komme helt tæt på kilderne. Hun hoppede med den kvindelige bokser Alicia "Slick" Ashley i bokseringen og endte med at bokse på Times Square, og copwatcheren Jose LaSalle krævede stor overbevisning. Han var ikke just interesseret i at have noget at gøre med en bleg dansker.

Tidligere medlem af Amerikas ultravoldelige og racistiske White Power-bevægelse Henry Baird, som Sara Maria Glanowski møder to uger efter, han er blevet løsladt og følger gennem flere år, mens han forsøger at skabe et nyt og bedre liv for sig selv.

- Min måde at arbejde på som journalist og forfatter er jo meget ekstrem og kompromisløs. Jeg lever med mine kilder og følger dem som en skygge gennem mange måneder og år. Og jeg tror, at det der med at gå 100 procent ind arbejdet stammer fra min tid på Mulernes Legatskole, forklarer hun.

"If you can make it here, you can make it anywhere"

Skyggebokser I sin højaktuelle og anmelderroste bog ‘Skyggebokser’ tegner journalist Sara Maria Glanowski et voldsomt og rørende portræt af USA i kamp og forandring, fortalt gennem skæbner og miljøer, som det har krævet flere år at komme tæt på. I en boksehal ved Brooklyns havnefront, hvor Muhammad Ali og Mike Tyson har trænet, møder vi den femdobbelte verdensmester og hendes klan af kvinder, der kæmper for at slå igennem i den mest maskuline sportsgren, der findes. Sara Maria Glanowski har brugt mere end 2000 timer i den legendariske klub og i årevis fulgt de kvindelige mestre – siddet i mørke baglokaler, når de spyttede blod og tandstumper ud, fået blå øjne af dem og ladet dem træne sig op til kamp på Times Square. Vi er også med helt inde bag politiets linjer og i hælene på den mand, der overvåger Amerikas mægtigste politistyrke, NYPD, med sit videokamera som vagtværn mod politivold i fattige sorte kvarterer i en beretning, der fortæller den store historie om politi og race i Amerika, som kampen ser ud på gaden i Bronx og på bagsædet af byens patruljevogne. Og så kommer vi helt ind under huden på en frafalden leder i Amerikas ultravoldelige og racistiske White Power-bevægelse. Vi møder ham blot to uger efter, han bliver prøveløsladt, og i flere år følger vi hans kamp for at frigøre sig fra nazi-tatoveringerne og det broderskab, der følger med. Se mere

Både gymnasietiden og kildearbejdet i New York har krævet en masse af Sara Maria Glanowski. Og så er der stor konkurrence i den amerikanske storby.

- I New York er der verdens hårdeste konkurrence. Alle de dygtigste skribenter er i New York, og det er vanvittig hårdt, fordi man skal kæmpe meget mere end herhjemme. Og der har været mange perioder, hvor det har været svært, og hvor jeg ikke har vidst, hvor huslejen skulle komme fra, men at bo i New York har også skubbet mig et sted hen, hvor jeg er blevet en skribent, jeg ikke tror, jeg ville have kunnet blive herhjemme, siger hun og refererer til Danmark.

Men efter syv år lykkedes det alligevel at få de mange timers arbejde, fortvivlelse og spekulationer til en bog.

- Altså man siger jo: "If you can make it here, you can make it anywhere", griner Sara Maria Glanowski, der nu kan kigge på en færdig debutbog, som ovenikøbet kun har trukket fem-stjernede anmeldelser.

I syv år har Sara Maria Glanowski boet i New York. Foto: Pressebillede

For to år siden blev Sara Maria Glanowski gift med sin mand Emil Lamm Nielsen, som hun år forinden mødte på Columbia University. Han viste sig at være dansker, født og opvokset i Næsbyhoved Broby, ikke ret langt fra hendes eget barndomshjem.

- Det har givet mig et stærkere forhold til Fyn, fordi Fyn er et sted, vi rejser tilbage til sammen. New York og Fyn er vores fælles fix-punkter, forklarer hun.

Det, jeg tog med derfra, er en trodsig holdning til at gøre det alligevel, gå efter drømmene, selvom folk siger, man ikke kan. Sara Maria Glanowski, forfatter og journalist

Mødte fynske læsere

Vejen til bogudgivelsen var lang og sej og krævede mange timers arbejde, men til weekendens bogtræf kunne hun læne sig tilbage og se det hele kogt sammen til bogen.

- Nu har jeg brugt syv år i nogle meget anderledes og lukkede miljøer i New York. Og nu kommer jeg endelig ud med det til de fynske læsere, fortæller hun.

Efter et foredrag på Det Fynske Bogtræf kunne læserne købe bogen og få en snak med Sara Maria Glanowski, noget som mange af dem gjorde.

Sara Maria Glanowski signerede bøger til Det Fynske Bogtræf i Svendborg. Foto: Julie Lapp

- De (læserne, red.) var enormt interesserede og nysgerrige, og rigtig mange er kommet op til mig for at tale om bogen. Flere har sagt: bliv ved, så det er virkelig dejligt at mærke den opbakning, smiler den glade forfatter.

Og det er ganske særligt, at det er foregået på Fyn.

- Det er altid noget særligt at komme hjem og fortælle om det, man laver ude i verden, siger hun.

I New York er der verdens hårdeste konkurrence. Alle de dygtigste skribenter er i New York, og det er vanvittig hårdt, fordi man skal kæmpe meget mere, end herhjemme. Sara Maria Glanowski, forfatter og journalist

Nu sidder hun med bogen, som har krævet så stort et arbejde. Stjernerne på forsiden taler for sig selv, og det er en glad forfatter, der tager hjem til New York igen. Besøget på Mulernes Legatskole fik hende til at tænke på unge, rå Sara, som kun måske var egnet til gymnasiet.

- Det, jeg tog med derfra, er en trodsig holdning til at gøre det alligevel, gå efter drømmene, selvom folk siger, man ikke kan, siger Sara Maria Glanowski og smiler. For foran hende står "Skyggebokser" og skinner.

