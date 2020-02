Mød Karen Blixen: Afdøde forfattere vækkes til live til Det Fynske Bogtræf

- Kære læsere. Af Karen Blixen alias Isak Dinesen, Osceola, Pierre Andrézel, Baronesse Karen von Blixen-Finecke, 1885-1962, blandt venner bare kaldt Tanne.

Det læser Laura Teglhøj op af manuskriptet, mens Bettina Vandsø Hansen og Line Christensen gør sig klar til deres replikker.

De to spiller henholdsvis Karen Blixen og Babette fra Blixens roman "Babettes gæstebud", mens Laura Teglhøj agerer fortæller, når de lørdag skal vække Blixens værker til live i en optræden til Det Fynske Bogtræf i Svendborg, som afholdes af TV 2 Fyn Event.

- Vi er ligesom det, som scenekunsten kan, altså at gøre historierne visuelle, så vi kommer som nogle af karaktererne og forfatterne, forklarer Laura Teglhøj.

Foregår som pop op

De tre kvinders lille stykke foregår helt anderledes end en klassisk teateroplevelse. Forestillingen foregår nemlig som små happenings rundt i Tinghuset, som lægger scene til Det Fynske Bogtræf.

- Det er taget ud af det traditionelle teaterrum, og publikum ved heller ikke, at vi kommer. Jeg tænker faktisk lidt på det som børne pop op-bøger, hvor der kommer en figur ud, når man åbner. Og det er lidt det samme, vi gør, fortæller Laura Teglhøj, mens hun åbner en usynlig bog med hænderne.

- Det er noget helt andet, end at stå på en scene og have en distance til publikum, bekræfter Line Christensen.

Marianne har sørget for fine kostumer til alle dem, der skal fremføre kendte værker i teaterform på lørdag.

Udover Karen Blixen vil både Herman Bang, Johannes V. Jensen og Thit Jensen kigge forbi bogtræffet og poppe op med et lille teaterstykke mellem de litteraturinteresserede gæster. Bag manuskripterne til de små stykker står Marianne Kjær, der er teaterleder på Svendborg Fritidsteater.

- Vi kalder det kamikazeteater, fordi det bare er: her er materialet, bom, bom bom, siger hun og fægter med armene og fortsætter:

- For så skal det bare ud, der hvor det er svært at spille teater, lige op i synet på folk, som ikke har regnet med, at de skal sidde eller stå pænt.

Helt levende forfattere

- Skal vi måske slutte i et nik, spørger Laura Teglhøj de to andre, da de er færdige med den første gennemgang.

Det var lidt af en opgave, der mødte dem, da de fik stukket "Babettes gæstebud" og et manuskript i hænderne. Særligt Bettina kunne mærke presset. Hun skal spille Karen Blixen.

Babettes gæstebud er fortællingen om den franske flygtning Babette, der er strandet i et afsides norsk sogn. Den blev skrevet i 1952 af Blixen. Foto: Julie Lapp

- Jeg blev lidt overrasket, da Marianne fortalte, at jeg skulle spille Karen Blixen. For hun er jo en stor forfatter og en stor personlighed og at skulle fortolke hende, det lægger da lidt vægt på skuldrene. Men jeg synes det er spændende og en god udfordring, siger Bettina Vandsø Hansen og nikker.

Også for publikum bliver det spændende at opleve stykkerne.

- Lige pludselig kommer de klassiske, afdøde kendisser helt levende og læser op og fortæller og agerer fra deres kendteste værker, siger Marianne Kjær.

Publikum eller ej

I stuen hos Laura, Line og Bettina er der efterhånden ved at være styr på manuskriptet. Nu venter der bare en sidste prøve lørdag formiddag, hvor også kostumerne kommer på.

Selvom Det Fynske Bogtræf er udsolgt, er der ingen garanti for, at deres optræden bliver for et publikum.

- Man ved jo ikke, hvor mange folk, der er. Det kan lige så godt være ingen, som det kan være fuldstændig fyldt op. Så det er lidt charmen ved det, siger Bettina Vandsø Hansen.

(fra venstre) Bettina, Line og Laura glæder sig til at spille Karen Blixen, Babette og fortæller. Foto: Thomas Bjerre-Larsen

Alligevel er der ingen tvivl at spore hos hverken teaterleder eller skuespillere.

- Jeg glæder mig vældigt til det, smiler Marianne Kjær.

- Jeg tror, det bliver en helt vildt spændende dag på alle måder, så jeg tror, at det kommer til at passe rigtig godt ind i det, siger Laura Teglhøj.