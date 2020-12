Førende robotvirksomhed fyrer hver femte medarbejder

UVD Robots er nomineret vinde prisen som årets robotvirksomhed firma på Fyn. Virksomheden har vundet talrige priser og er for godt en uge siden kommet igennem nåleøjet med en ordre på 200 UVD-robotter til EU. Samtidigt har selskabet bag, som er Blue Ocean Robotics, afskediget hver femte af de ansatte.

Virksomheden har sagt farvel til, hvad der svarer til 25 procent af medarbejderstaben på tværs af hele virksomheden – både i Danmark og en del i USA, Asien og Mellemøsten i alle afdelinger på tværs.

Nogle af de opsagte har været her i fire måneder, som vi så opsiger igen. De sagde farvel til et andet job. Nu skal de ud igen efter fire måneder Claus Risager, adm. direktør, Blue Ocean Robotics

Administrerende direktør Claus Risager ønsker ikke at oplyse det konkrete antal medarbejdere. Ifølge TV 2 Fyns oplysninger drejer det sig om 25-30 personer fra hovedkvarteret i Odense. Det gælder både funktionærer og udviklere.

- Vi har været enormt kede af det. Nogle af de opsagte har været her i fire måneder, som vi så opsiger igen. De sagde farvel til et andet job. Nu skal de ud igen efter fire måneder. Det har vi været enormt kede af. Det er jo en forfærdelig ting, siger Claus Risager.

Uforudsigelig nedlukning

I år er salget ellers steget med 300 procent, og antallet af medarbejdere øget med 50 medarbejdere.

Det er kun godt en uge siden, UVD Robots landede en stor ordre til Europa-Kommissionen. Men ifølge Claus Risager er afskedigelserne sket drypvist hen over året og er kommet før EU-ordren. Ifølge ham har ordren ikke betydning for reduktionen i medarbejderstaben.

- Den giver den ikke anledning til, at vi ruller noget tilbage igen. Vi kan med færre ansatte producere flere robotter. Den kapacitet, vi har nu, kan godt klare de 200 robotter. Den har på den korte bane en meget lille effekt. Men der er en trend i vores vækst, der går op. Vi har lige fået en stor ordre i USA, siger Claus Risager til TV 2 Fyn.

Claus Risager begrunder afskedigelserne med, at det har været svært at gætte på, hvordan ser markedet har set ud under coronanedlukningen. Desuden har de 700 komponenter, som skal til for at bygge en UVD-robot, været svære at skaffe hjem til tiden.

- Nu fungerer fragtsystemerne igen, så vi har blandt andet halveret indkøbsafdelingen. Vi kan med de halve kræfter nå det samme. Når man sidder midt i coronaen, er det ikke til at forudsige. Det er den slags, vi har været igennem. Det er som at være en spåkone, siger Claus Risager.

Han forventer, at virksomheden vokser næste år, og i løbet af de næste 6-9 måneder vil vækste på salget med trecifrede vækstrater.

Men hvis I skal annsætte nye medarbejdere – bliver det ikke sværere, når de hører om disse fyringer?

- Det vil det sikkert blive, der vil være nogle, som tvivler. Men vi er en virksomhed, der bølger op og ned. På den anden side tror jeg også, at de fleste regner med, vi ikke får en situation som i 2020 lige med det samme. Vi har aldrig før haft en proces som den her under coronaen. Vi har normalt haft en steady udvikling, vi har kunnet overskue. Det bliver så vores opgave at overbevise nye medarbejdere om, at vi ikke mener vi burde komme ind i lignende situation.

I har afskediget mellem 20 og 25 procent af medarbejderstaben, hvordan kan I skyde så forkert som ledelse?

- Vi synes ikke selv, det er langt over målet. 25 procent lyder af meget, men det er det jo i grunden ikke. Vi kunne lige så godt have skudt langt under. Det er meget udforudsigeligt, siger Claus Risager.