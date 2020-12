Udvider trods corona: Flere robotjobs til Fyn

Boremaskinerne hviner, og håndværkerne arbejder på højtryk.

Med den tredje fabrikshal, udvider OOnRobot hovedkvarteret i Odense med 1.320 nye kvadratmeter. Her skal udvikles, monteres og pakkes robotter til verdensmarkedet, og hallen skal stå klar som en tidlig julegave den 23, december. Samtidigt udvider virksomheden på sine andre lokationer som for eksempel i Ungarn.

Investeringerne sker på trods af, at covid-19 har ramt salget især i Sydeuropa, Spanien, Frankrig og Italien.

- Der er jo en del af produktionen, der ligger her i Odense. Grunden til, at vi bygger og investerer, er jo, fordi vi forventer, at det skal blive her, siger Enrico Krog Iversen.

Virus skaber nye markeder

Vi går forbi det kommende lager og ind i hallen, hvor robotterne skal monteres.

Investeringen er et tegn på, hvordan man trods corona forventer, at robot og automation på den lange bane er en global megatrend med endnu flere potentielle jobs i fremtiden.

Enrico Krog Iversen forventer at tredoble omsætningen hos OnRobot næste år. Foto: Masoud Jafari Pouia

Coronasituationen kan være med til at skubbe på, at der bliver endnu større behov for automation, så der er i fremtiden bliver solgt endnu flere robotter.

- Det sker blandt andet, fordi mange virksomheder gerne vil flytte deres produktion tættere på deres kunder, eller de vil gerne have produktion flere steder i verden. Her spiller robotterne en central rolle, siger Mikkel Chistoffersen, som er klyngedirektør i Odense Robotics.

Hos OnRobot forventer direktøren, at det sandsynligvis betyder mere salg for de danske robotproducenter. Med mere automatisering kan man holde længere afstand mellem medarbejderne, og man er mindre afhængig af, om de kan komme frem i tilfælde af lockdowns.

Flere nye robotjobs på vej Blue Ocean Robotics har udvidet antallet af medarbejdere med 50 i 2020

OnRobot forventer at ansætte 25 nye medarbejdere i 2021

Mobile Industrial Robots har beholdt alle medarbejdere og har netop slået 24 nye stillinger op

Gibotech har sagt farvel til fem medarbejdere under coronanedlukningen, men har lige ansat 3 mand 1. december

Effimat har afskediget seks mennesker under nedlukningen, men er igen begyndt at ansætte efter sommer

- Vi har lavet om på strategien og har flyttet fokus fra nogle industrier over på mere corona-resistente industrier som for eksempel fødevare-, medical- og forbrugerindustrien, siger direktør Enrico Krog Iversen.

Nye forretningsområder opstår

Hos Effimat har de også mærket en nedgang under coronaen, men ansætter nu igen og har fuld fokus på de forretningsområder, der rører på sig.

- Vi har for eksempel stor aktivitet indenfor hospitalsautomation og distribution. Senest med ordrer til Stavanger Sygehus og Supersygehus Herning, fortæller administrerende direktør Jørgen Flemming Ladefoged.

Effimat har afskediget seks mennesker under coronanedlukningen, men er igen begyndt at ansætte medarbejdere til at bygge lagerrobotter efter sommer. Virksomheden er stadig udfordret af corona med anlæg, de ikke kan komme ud og installere.

- Vi har maskiner, der venter i både USA, Mexico, flere steder i Asien, England, og vi har endda lavet ”online” installationer i Australien, Kina og Canada. Dermed er det stadigvæk en noget forandret verden, siger Jørgen Flemming Ladefoged.

Digital udfordring

Det er netop den digitale satsning, som bliver afgørende for, om virksomhederne kan møde nye kunder ude i verden og lave de nye store salg.

-Virksomhederne vil meget gerne vil ud og møde deres kunder fysisk til messer og møder. De møder nu deres kunder digitalt i stedet, og det bliver afgørende. Det er en udfordring, der præger alle brancher med meget eksport, siger Mikkel Christoffersen.

Mobile Industrial Robots har netop slået 24 nye stillinger op. De nye medarbejdere skal blandt andet stå for onlinetræning af kunderne i at bruge de mobile robotter, fordi det ikke fysisk kan lade sig gøre på grund af corona.

Virksomheden har oplevet et dyk i omsætningen især marts april, hvor markeder har været coronalukkede. De har ikke taget imod regeringens hjælpepakker og har valgt at beholde alle medarbejdere for at fastholde momentum.

Nu bliver der også tænkt i, hvad der nu vil ske med i industrien i forhold til en eventuel ny pandemi. Der kan robotter være en del af løsningen Søren E. Nielsen, adm.dir. hos MiR

- Corona har jo gjort, at der ikke er blevet mindre behov for vores robotter. Nu bliver der også tænkt i, hvad der nu vil ske med i industrien i forhold til en eventuel ny pandemi. Der kan robotter være en del af løsningen, siger administrerende direktør Søren E. Nielsen.

Succesrobotter bekæmper virus

Behovet for at bekæmpe virus på hospitaler, hoteller og i lufthavne har gjort 2020 til et fantastisk år for Blue Ocean Robotics. Deres UVD-robotter reducerer smitte med multi-resistente bakterier og virus, og de har netop solgt 200 styk til EU-komissionen.

Virksomheden er vokset både i omsætning og har ansat 50 nye medarbejdere i år.

- Vores forventninger til næste er en fortsat vækst, også i en trecifret procentdel, siger direktør Claus Risager.

Hos Gibotech er omsætningen på robotter til industrien og CNC-maskiner i år faldet med op mod 30 procent af det forventede, primært på grund af forsinkelser i byggeriet. De har oplevet en pæn stigning i salget igen efter sommerferien og går ind i 2021 med en stor restordrebeholdning.

- Vi har mærket effekten af at være på arbejde alle mand, og vi har ikke benyttet os af diverse hjælpepakker men har styret gennem den svære tid ved egen kraft. Vi oplever en øgning af ansatte og der er således lige startet tre mand her til den 1. december, fortæller direktør Henrik Anker.

I den nye hal hos OnRobot skruer håndværkerne gipsplader op. Her får medarbejderne travlt, for inden 2020 er omme, er virksomheden klar til at producere 100.000 gribere om året, der gør robotter af alle fabrikater i stand til at udføre mange nye opgaver. Og Enrico krog Iversen forventer at tredoble omsætningen.